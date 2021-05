Was die Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

Die Coronapandemie hat viele Menschen an ihre Grenzen gebracht. Aber was ist mit denen, die sowieso immer am Limit sind? Familien mit behinderten Kindern etwa hat kaum jemand auf dem Radar.

Karlsruhe (dpa). Es hat sie hart getroffen. Nicht nur die ständige

Angst, dass ihre schwerst mehrfachbehinderte Tochter sich mit Corona

infizieren könnte, treibt die Mutter der 28 Jahre alten Elisa um. Ein

völlig aus den Fugen geratener Alltag wegen über Monate geschlossener

Werkstatt und vieler ausgefallener Therapien hat sie und ihre Familie

in den vergangenen Monaten zur Verzweiflung und an den Rand der

völligen Erschöpfung gebracht. „Wir durften mit Elisa nicht mehr zum

Reiten, ihr fehlte jegliche Struktur, sie war irgendwann nicht mehr

ausgeglichen und stellte den Tag-Nacht-Rhythmus auf den Kopf“,

erzählt Petra Nicklas. „Irgendwann gingen wir komplett am Stock.“

Nicklas, die auch Vorsitzende des Ludwigsburger Vereins „Gemeinsam

für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung“ ist, berichtet von

vielen Eltern, die sich wegen der ausgefallenen Therapien noch mehr

um ihre Kinder sorgen und in Isolation versinken. „Dass

Autoaggressionen zugenommen haben oder Kinder wieder hospitalisieren

- das habe ich überall gehört“, erzählt sie. Vieles – etwa die

Rumpfkontrolle oder der Mundschluss – bedürfe regelmäßiger Übung mit

Therapeuten.

In Pandemiezeiten sei dies phasenweise überhaupt nicht möglich und

die motorischen aber auch geistigen Rückschritte der Betroffenen

seien entsprechend. „Wenn die erworbene Fähigkeit einmal weg ist,

dann braucht man ewig, sich das wieder draufzuschaffen“, sagt

Nicklas. Von Eltern, die mit ihren behinderten Kindern über Wochen

alleingelassen waren, bekomme sie inzwischen gespiegelt, „ich kriege

das nicht mehr geregelt“.

Die Sorgen dieser Familien, die sich um ihre Kinder mit Behinderung

kümmern oder sie an den Wochenenden betreuen, auch wenn sie erwachsen

sind, haben auch während Corona nur wenige auf dem Schirm. „Wir haben

am Anfang der Pandemie versucht, darauf aufmerksam zu machen“, sagte

Lotte Habermann-Horstmeier, Neurophysiologin und Leiterin des

Villingen-Institute of Public Health. „Das Echo war eher bescheiden.“

Auch Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin des

baden-württembergischen Landesverbandes für Menschen mit Körper- und

Mehrfachbehinderung (LVKM-BW), beklagt das. „Aus Gesprächen mit

Familien, die hier anrufen und nachfragen, höre ich große Sorge“,

erzählt sie. Ähnlich wie alte Menschen seien auch Menschen mit

Behinderung viel vulnerabler in Bezug auf das Virus und viel

angewiesener auf Betreuung als ein sogenannter Gesunder. „Manche

gehen aus Sorge vor Ansteckung nicht nach draußen, geschweige denn

zur Therapie. Bei anderen werden die Therapien abgesagt und die oft

einzige Kontaktmöglichkeit nach draußen entfällt.“ Die Folge sind

Einsamkeit und Isolation der Familien und der behinderten Menschen

insgesamt. „Sie sind unsichtbar“, sagte Habermann-Horstmeier.

„Je stärker die Behinderung, desto stärker die Auswirkungen der

Coronaeinschränkung auf die Betroffenen“, hat Thorsten Langer,

Mitbetreuer einer Studie am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der

Uniklinik Freiburg, festgestellt. Dafür waren im Herbst 2020 in

Zusammenarbeit mit dem Kindernetzwerk, dem Dachverband der

Patientenvertretung im Kinder- und Jugendbereich, deutschlandweit

mehr als 1600 Eltern gesunder und nicht gesunder Kinder befragt

worden.

Darin ging es auch um den Zugang zur medizinischen Versorgung: „Ganz

viel war weggefallen“, berichtet Langer. Eltern seien teilweise

selber zur Physiotherapie gegangen, um sich dort Übungen für ihre

Kinder zuhause zeigen zu lassen. Während der ersten Welle seien viele

Angebote zur Frühförderung schlicht geschlossen und die

Pflegedienstversorgung eingeschränkt gewesen. „Wir sahen eine

deutliche Kurve nach oben in der Belastung von gesunden hin zu

chronisch kranken und von dort zu komplex chronisch kranken Kindern“,

resümiert er.

Außerdem sei der psychische Stress der Eltern mit behinderten oder

chronisch kranken Kindern viel höher, etwa wenn die (Förder-)Schulen

geschlossen werden. „Denn für diese Familien ist Schule sehr viel

mehr als nur ein Bildungsinstrument: Sie bedeutet dringend notwendige

Entlastung für den Alltag.“

Annette Mund, Vorsitzende des Kindernetzwerkes, betont: „Was für

gesunde Kinder und Jugendliche gilt, insbesondere was die psychische

Belastung angeht, gilt umso mehr für beeinträchtigte Kinder und

Jugendliche.“ Insgesamt wisse man: „Je jünger das Kind, desto

ungünstiger ist dies für die gesamte Entwicklung, wenn Therapie- und

Fördermaßnahmen ausfallen.“ Die Langfristfolgen seien noch gar nicht

abzuschätzen.

„Elisa hat der Wegfall von Außenkontakten viel genommen“, sagt

Nicklas. „Es hat ihre Welt deutlich ärmer gemacht und dazu geführt,

dass ihre Bewegungsunruhe deutlich gesteigert wurde, Krampfanfälle

öfter auftraten, das körperliche Wohlbefinden deutlich abgenommen

hat.“ Aus ihrer Sicht hat die Pandemie die Situation von Menschen,

die vollkommen auf Unterstützung angewiesen sind, deutlich

verschlechtert und die Schwachstellen der Gesellschaft offengelegt.

„Die Pandemie trifft in keiner Weise alle gleich. Sondern sie trifft

kranke Kinder beziehungsweise Familien mit kranken oder behinderten

Kindern ganz besonders“, sagt auch Langer und blickt mit Sorge auf

die schlechte Datenlage dazu. Die Menschen seien wegen ihrer

Belastung oft nicht in der Lage Gesundheits- und Lobbypolitik zu

machen. „Es gibt zu wenige Studien für diese Familien und zu wenig

Gelder dafür.“

