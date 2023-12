Was die Agentur zu bieten hat

Die Agentur Additiv berät Start-ups, Mittelständler und Konzerne mit erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen im B2B – aus Logistik, Robotik, Maschinenbau, Industrie und IT, teilt die Agentur mit.

1998 in Montabaur als Additiv PR gegründet, hat die Agentur heute mehr als 30 Mitarbeiter, die hybrid aus dem Büro und von zu Hause arbeiten. Um Inhalt mit Mehrwert und messbare Ergebnisse für Verkauf und Marketing zu schaffen, „bietet Additiv seinen Kunden strategische PR-Beratung und klassische Fachpressearbeit, Content Marketing, SEO, Social Media, Leadgenerierung und Marketing Automation, Video, Editorial Marketing und Employer Branding“, heißt es weiter in der Mitteilung. Auch in der B2B-Kommunikation verfüge die Agentur über langjähriges und fundiertes Know-how. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite additiv.de.