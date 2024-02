Was bedeutet Soziokultur?

Plus

Die Geschichte der soziokulturellen Arbeit und Einrichtungen begann in den 1970er-Jahren. Ursprünglich aus einer Bewegung für alternative kulturelle Ausdrucks- und Vermittlungsformen entstanden, die auf gesellschaftliche Veränderung drängte, sind soziokulturelle Zentren und Initiativen in Groß- und Kleinstädten wie auch in ländlichen Räumen mittlerweile fester Bestandteil der Kulturlandschaft.