Frankfurt/Main

Lange Warteschlangen am Frankfurter Flughafen haben vielen Reisenden den Start in die Weihnachtsferien erschwert. Der Samstag sei ein „absoluter Spitzentag“ mit fast 200 000 Passagieren gewesen, heißt es beim Betreiber Fraport. Üblich seien derzeit 150 000 bis 180 000 Reisende. Am Samstagvormittag habe es sich an den Sicherheitskontrollen geballt, sagte der Sprecher. Der Betrieb am Sonntag lief demnach aber wieder geregelt. Zuvor hatte die Lufthansa lange Wartezeiten von bis zu 90 Minuten an den Kontrollstellen beklagt.