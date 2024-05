München

Bedienungsanleitung lesen

Warnzeichen im Auto blinkt – das müssen Sie tun

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Autofahrer sollten sich mit den wichtigsten Funktionen ihres Wagens vertraut machen, insbesondere mit den Bedeutungen der Warnzeichen im Armaturenbrettt. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa

Plötzlich leuchtet im Auto ein Warnzeichen auf. Aber was bedeutet das nur? Und was soll ich jetzt tun? Was welches Zeichen bedeutet und wann wird es kritisch wird – ein kleiner Überblick.