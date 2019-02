Warnstreiks im öffentlichen Dienst in mehreren Ländern gestartet

Köln

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst spitzt sich zu. Mit Warnstreiks in mehreren Ländern erhöhten die Gewerkschaften heute den Druck auf die Arbeitgeberseite, wie mehrere Gewerkschaftssprecher der dpa bestätigten. In Norddeutschland begannen ganztägige landesweite Warnstreiks, an denen sich Beschäftigte zahlreicher Hamburger Behörden sowie sämtlicher Landesverwaltungen in Schleswig-Holstein beteiligten. In NRW legten Beschäftigte mehrerer Kliniken ihre Arbeit nieder. In Thüringen sind unter anderem Lehrer zu Warnstreiks aufgerufen.