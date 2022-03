Warnstreik: Kita-Beschäftigte auf Theodor-Heuss-Brücke

Hunderte Kita-Beschäftigte haben am Donnerstag in Mainz und Wiesbaden die Arbeit niedergelegt und sind für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen. Dem Aufruf zum Warnstreik seien auf rheinland-pfälzischer und hessischer Seite viele Erzieherinnen und Erzieher sowie Beschäftigte sozialer Dienste gefolgt, erklärte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz (GEW). Am Vormittag trafen sich von beiden Seiten des Rheins Demonstrationszüge auf der Theodor-Heuss-Brücke.

Mainz/Wiesbaden (dpa) – In der Mitte der Brücke, an der Grenze der beiden Bundesländer, enthüllten die Streikenden ein Transparent mit der Aufschrift «Sozial- und Erziehungsdienst – Aufwertung jetzt». Eine Abschlusskundgebung fand am Rheinufer in Wiesbaden statt. Ein Gewerkschaftssprecher sprach am Vormittag von etwa 400 Streikenden. Die Polizei in Mainz zählte rund 200 Beteiligte.

Nach Angaben der Stadt Mainz blieben 20 der 61 städtischen Kitas in der Landeshauptstadt aufgrund des Streiks geschlossen. 10 weitere konnten demnach am Donnerstag nur eingeschränkt geöffnet werden. Auch im hessischen Fulda fand am Donnerstag eine zentrale Kundgebung auf dem Universitätsplatz vor hunderten Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes statt.

Anlass für den Warnstreik sind die bislang gescheiterten Verhandlungen der Gewerkschaften mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Die Tarifrunde sei besonders vor dem Hintergrund des erheblichen Fachkräftemangels im gesamten Sozial- und Erziehungsdienst wichtig. «Ohne eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung bleiben diese Berufe unattraktiv», erklärte eine GEW-Sprecherin.

