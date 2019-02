Verschlossene U-Bahnhöfe und leere Haltestellen – darauf muss man sich am Freitag in der Hauptstadt einstellen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden bestreikt. Straßen und S-Bahn dürften umso voller werden.

