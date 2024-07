Ein Streikender bringt am Containerterminal Burchardkai (CTB) im Hamburger Hafen ein Plakat mit der Aufschrift «Heute Warnstreik» an. Mit ganztägigen Warnstreiks im Hamburger Hafen will die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Seehäfen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. (zu dpa: «Warnstreik im Hamburger Hafen hat begonnen») Foto: Bodo Marks/DPA