Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt/Mainz

Warnstreik bei Bahn trifft Pendler und Reisende

Bahnreisende und Pendler müssen sich wegen des neuerlichen Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL auch in Hessen und Rheinland-Pfalz auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Betroffen von den Arbeitsniederlegungen seien von Donnerstagabend an auch Regionalzüge und S-Bahnen, gab der Rhein-Main-Verkehrsverbund bekannt. Die GDL hatte ihre Mitglieder zu dem Warnstreik ab 22.00 Uhr an im Personenverkehr aufgerufen, bereits ab 18.00 Uhr sollte er im Güterverkehr beginnen. Voraussichtlich an diesem Freitagabend um 22.00 Uhr werde der Warnstreik beendet sein, hieß es.