Köln

Der Tarifkonflikt an deutschen Flughäfen hat erneut Folgen für Reisende. Am Airport Köln/Bonn hat um Mitternacht wie geplant ein Warnstreik des Sicherheitspersonals begonnen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ist die Streikbereitschaft enorm hoch. Auch an den Flughäfen Düsseldorf und Stuttgart sind für heute ganztägige Arbeitsniederlegungen geplant. Rund 110 000 Passagiere könnten betroffen sein. Der Urlaubsflieger TUI fly will seine geplanten Abflüge an andere Airports verlegen.