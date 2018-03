Warme Wellen vor den Seychellen

Der Frühling in Deutschland wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Doch auch jetzt gibt es Sommer und Sonne – man muss nur die Badehose einpacken und ins Flugzeug steigen: Die Seychellen locken mit 31 Grad Wassertemperatur.

Wie in einem Traum: Das Meer vor den Seychellen mit rund 31 Grad warm.

Foto: Christian Selz – dpa

Hamburg (dpa/tmn). Wohlig warme Wellen gibt es nur weiter weg: Denn innerhalb Europas liegen die Wassertemperaturen unter der 20-Grad-Marke.

Angenehmer ist das Baden beispielsweise in den Buchten vor Sydney oder im Roten Meer (beide 24 Grad) oder in Thailand (28 Grad). Am wärmsten ist das Meer aktuell vor den Seychellen mit rund 31 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 10-13 Algarve-Küste 15 Azoren 16-18 Kanarische Inseln 19 Französische Mittelmeerküste 10-13 Östliches Mittelmeer 15-19 Westliches Mittelmeer 10-16 Adria 10-15 Schwarzes Meer 4-11 Madeira 18 Ägäis 13-17 Zypern 18 Antalya 18 Korfu 15 Tunis 14 Mallorca 13 Valencia 15 Biarritz 12 Rimini 12 Las Palmas 19