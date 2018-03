Wank gewinnt Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten

Der Oberhofer Andreas Wank hat den Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Hinterzarten gewonnen. Der 24-Jährige erhielt am Sonntag für Sprünge über 100,5 und 104,5 Meter 254,7 Punkte.

Andreas Wank freut sich über seinen Sieg in Hinterzarten.

Foto: Joachim Hahne – DPA

Auf Platz zwei landete Reruhi Shimizu aus Japan. Dritter wurde der Tscheche Lukas Hlava. Beim Grand Prix in Courchevel hatte Shimizu den 24-Jährigen Wank noch auf den zweiten Platz verwiesen.

«Der Sieg ist natürlich gut für das Selbstvertrauen, ich werde aber weiter versuchen meine technischen Probleme mit der Flugbahn in den Griff zu bekommen», sagte Wank – mit roter Pudelmütze des Sponsors auf dem Kopf. Der Wahl-Breitnauer hat erstmals in seiner Laufbahn bei einem internationalen Wettkampf einen Sieg geschafft. Der Erfolg in Hinterzarten wurde mit dem Preisgeld von 5000 Schweizer Franken belohnt.

Zur Freude von Bundestrainer Werner Schuster hatten fünf seiner sechs Springer das Finale der besten Dreißig erreicht. Richard Freitag (Aue) blieb etwas hinter den Erwartungen zurück und kam als zweitbester DSV-Springer auf Rang zehn. Danny Queck (Lauscha) und Team-Senior Michael Neumayer (Berchtesgaden) belegten die Ränge 17 und 18. Maximillian Mechler (Isny) sprang auf Platz 26.

«Das Fazit fällt weiterhin positiv aus. Courchevel war schon erfolgreich und Hinterzarten war dann natürlich ein tolles Erlebnis, auch für die Zuschauer. Es lag schon ein bisschen in der Luft, dass Andi Wank gewinnen könnte. Dass er es jetzt auch geschafft hat, ist toll. Speziell der zweite Sprung war sehr gut», lobte Schuster.