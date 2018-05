Wanderer bei Absturz im kalifornischen Yosemite Park getötet

San Francisco (dpa) – Ein berühmter Klettersteig im kalifornischen Yosemite-Park, der jedes Jahr tausende Besucher aus aller Welt anlockt, hat das erste Todesopfer der Wandersaison gefordert. Ein Mann sei am Half Dome, einem halbkugelförmigen Granitfelsen, in den Tod gestürzt, teilte die Parkverwaltung mit. Demnach waren das Opfer und eine weitere Person während eines Gewitters an der Felswand unterwegs. Helfer brachten den Begleiter in Sicherheit.

