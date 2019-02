Eine Wallbox und ihre Montage aus einer Hand bietet Nissan nun an. Auch größere Bauarbeiten sind im Preis inbegriffen.

SP-X/Brühl. Wer sein Elektroauto in der Garage tanken will, benötigt eine Wallbox. Autohersteller Nissan bietet nun gemeinsam mit dem Energieversorger Eon ein Komplettpaket aus Gerät, Montage und dreijähriger Garantie an. ...