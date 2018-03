Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Kursgewinne an den US-Börsen haben den deutschen Aktienmarkt mit nach oben gezogen. Der Dax drehte ins Plus und verabschiedete sich mit Gewinnen von 0,98 Prozent bei 5976 Punkten aus dem Handel. Auch der TecDax schaffte es mit plus 0,51 Prozent auf 839 Zähler klar in positives Terrain. Nur der MDax blieb knapp in der Verlustzone – der Schlussstand von 7889 Punkten bedeutete ein Minus von 0,12 Prozent.