New York

Das New Yorker Aktienbarometer Dow Jones Industrial hat am Montag nach wechselhaftem Verlauf im Plus geschlossen. Der Leitindex gewann 0,15 Prozent auf 26 486,78 Punkte. Der Euro-Kurs wurde von anhaltenden Sorgen um den italienischen Staatshaushalt belastet. Die Gemeinschaftswährung kostete in New York zuletzt 1,1494 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Vormittagsgeschäft noch klar über 1,15 Dollar gehandelt wurde.