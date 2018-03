Waldbreitbach gegen Niederbreitbach: 500 Fans wollen den Wiedtal-Schlager sehen

Kein Teaser vorhanden

Die Überlegenheit in der Tabelle und beim 3:0 im Hinspiel gegen den FC Waldbreitbach (blau) spiegelt diese Szene wider: Die SG Wiedtal Niederbreitbach (gelbe Trikots) ist in der B Nord das Maß aller Dinge.

Foto: Jörg Niebergall

VfL Neuwied – SV Güllesheim (Hinspiel: 0:2). Der VfL Neuwied kommt in den letzten Spielen immer besser in Tritt. Am vergangenen Wochenende spiegelte sich dies beim 3:2-Erfolg in Heimbach-Weis endlich auch im Ergebnis wider. Für die Gäste aus Güllesheim endete am 22. Spieltag mit dem 0:2 gegen Irlich eine Serie von zuvor fünf Spielen ohne Niederlage. Damit kann die Mannschaft von Trainer Lothar Neuer alle Hoffnungen auf das Erreichen der Aufstiegsrelegation begraben.

FC Waldbreitbach – SG Wiedtal Niederbreitbach (0:3). Das Wiedtal fiebert diesem Derby entgegen, beide Seiten rechnen am Sonntag mit mehr als 500 Zuschauern. Niederbreitbach benötigt beim zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagenen FC Waldbreitbach nur einen Punkt, um die Meisterschaft perfekt zu machen. "Wir werden alles geben und uns mit Händen und Füßen wehren, damit unser Nachbar noch eine Woche warten muss bis zur Meisterfeier. Dies wird sicherlich sehr schwer, aber in einem Spiel ist immer alles möglich. Wir haben einen guten Lauf und kommen mit der großen Kulisse diesmal besser zurecht als noch im Hinspiel", gibt sich FCW-Trainer Wolfgang Weidenbrück kämpferisch. Sein Kollege Thomas Christiansen vertraut auf die Stärken seiner Mannschaft: "Der Druck ist groß, aber unsere Führungsspieler werden für die nötige Ruhe in unserer jungen Truppe sorgen. Der Verein spielte zuletzt vor 19 Jahren in der Kreisliga A, der Aufstieg wäre einfach sensationell und die Krönung einer fantastischen Saison."

TSG Irlich – SV Rengsdorf (2:4). Der Aufsteiger Irlich ist zu Hause in diesem Jahr noch unbesiegt. Damit sich dies am Sonntag nicht ändert, bedarf es schon einer gehörigen Steigerung gegenüber dem Hinspiel. In Rengsdorf waren die Irlicher chancenlos und lagen bis zur 85. Minute sogar mit 0:4 hinten. Der SVR reist nach dem 8:1 gegen Windhagen mit viel Selbstvertrauen an. Aus den letzten vier Partien holte das Team von Trainer Erich Langhard zehn Punkte.

SV Windhagen – Vatanspor Neuwied (4:4). Das Hinspiel war nichts für schwache Nerven: Nach torloser erster Hälfte bekamen die Zuschauer nach dem Seitenwechsel ein Spektakel mit acht Toren, fünf Elfmetern und zwei Platzverweisen geboten. Für den SV Windhagen ist ein Sieg Pflicht, um im Kampf gegen den Abstieg neuen Mut zu schöpfen. Beide Mannschaften verloren nach der Winterpause jeweils fünf ihrer sechs Begegnungen.

CSV Neuwied – FV Rheinbrohl (1:2). Nach zwei Niederlagen in Folge muss der CSV im Kampf um den zweiten Tabellenplatz dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. In dieser befindet sich aktuell der FV Rheinbrohl, der seit fünf Spieltagen ungeschlagen ist.

SV Leutesdorf – SSV Heimbach-Weis (1:1). Beim SV Leutesdorf läuft es derzeit ganz und gar nicht. Nur einen Punkt ergatterte die Elf des scheidenden Trainers Luis Barreiro in ihren sieben Spielen nach der Winterpause. Dennoch beträgt der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang weiterhin fünf Zähler. Die Gäste aus Heimbach-Weis hatten sich viel mehr versprochen von dieser Saison. Vor dem Hinspiel war der zweite Platz noch in greifbarer Nähe, mittlerweile ist der SSV jedoch im Niemandsland der Tabelle verschwunden.

Von unserem Mitarbeiter Daniel Korzilius