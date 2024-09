Ein Kleinlöschflugzeug fliegt über Rauchwolken am Königsberg im Harz unterhalb des Brockens. Auf einer Länge von etwa 300 Metern brenne es an mehreren Stellen, sagte in Sprecher des Landkreises Harz. (zu dpa: «Waldbrand im Harz - 500 Menschen vom Brocken geholt») Foto: Matthias Bein/DPA