Die Feuerwehr bekämpft einen Waldbrand in Jüterbog. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog (Teltow-Fläming) ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Gegend ist mit Munition belastet. (zu dpa: «Waldbrand auf früherem Truppenübungsplatz eingedämmt») Foto: Cevin Dettlaff/DPA