Aus unserem Archiv

Sydney

Die Suche nach der verschwundenen Maschine MH370 steht vor dem Ende. Das Spezialschiff MV Fugro Equator war heute auf seiner wahrscheinlich letzten Suchmission, berichtete der australische Verkehrsminister Darren Chester. Die Suche werde voraussichtlich Anfang nächsten Jahres beendet, teilte er mit. Die Boeing war vor zweieinhalb Jahren verschwunden. An Bord waren 239 Menschen. Das Wrack wird in einem abgelegenen Seegebiet mehr als 2000 Kilometer westlich von Perth an der australischen Westküste vermutet.