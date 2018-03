Aus unserem Archiv

Schwerin

Starker Aufwind für SPD und Grüne, Schlappe für die CDU und noch ein Fiasko für die FDP: Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Erwin Sellering haben bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern deutlich hinzugewonnen und können sich den Koalitionspartner aussuchen. Infrage kommen ihr bisheriger Partner CDU, der deutlich verlor, oder die Linke. Die Grünen ziehen erstmals in den Landtag ein, die FDP scheitert klar an der Fünf-Prozent-Hürde. Die rechtsextreme NPD liegt darüber und bleibt damit im Parlament.