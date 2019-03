Kiew

Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine herrscht nach offiziellen Angaben eine rege Beteiligung. Bis zum Nachmittag hätten landesweit rund 45 Prozent der Wähler abgestimmt, teilte die Wahlleitung in Kiew mit. Amtsinhaber Petro Poroschenko droht eine Niederlage. In Umfragen führte der Politneuling und Schauspieler Wladimir Selenski deutlich. Die Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko kam dabei immer wieder auf den zweiten bzw. dritten Platz. Das Team von Selenski klagte bereits über zahlreiche Verstöße.