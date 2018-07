VW-Chef: Festnahme von Audi-Chef Stadler war „Riesenschock“

Berlin

VW-Chef Herbert Diess hat geschockt auf die Festnahme des inzwischen beurlaubten Audi-Chefs Rupert Stadler reagiert. „Das war für mich in der Tat ein Riesenschock“, sagte Diess der „Bild am Sonntag“. „Der Vorstandschef einer großen Automarke in U-Haft: Das gab es noch nie.“ Für ihn sei „die Festnahme nur schwer nachvollziehbar“, sagte Diess. „Ich habe Rupert Stadler als Problemlöser erlebt.“ Stadler war vor zwei Wochen wegen Verdunkelungsgefahr in der Dieselaffäre festgenommen worden.