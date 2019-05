Wolfsburg

VW strebt Traton-Börsengang vor Sommerpause 2019 an

Volkswagen strebt einen Börsengang der Lkw-Tochter Traton vor der Sommerpause 2019 an. Dies habe der Vorstand am Montag mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, teilte die Volkswagen AG am Abend mit.

dpa 13.05.2019, 20:52 Uhr