Bendorf

VU Flucht, auf Parkplatz

Am 06.09.2020, in der Zeit von 06:00- 13:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Alten- und Pflegeheimes der AWO, Vierwindenhöhe 14-16 in Bendorf ein geparkter schwarzer 5er BMW Kombi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.