Plus Montabaur Vortragsreihe von Kreisvolkshochschule und Gleichstellungsstelle hat Mut gemacht i Vier an der Kommunalpolitik interessierte Frauen holten sich in Montabaur Tipps beim Vortrag von Anja Kriete. Foto: Camilla Härtewig Mut, sich mit einem Flyer den Bürgern von Hundsdorf zu präsentieren, hat sich Doris Arzbach bei einem Vortrag der Kreisvolkshochschule in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle des Westerwaldkreises geholt. Lesezeit: 1 Minute

Unter dem Stichwort „Frauen vorne dabei: Train your visibility: Sichtbar werden und gesteckte Ziele erreichen!“ hatte Systemischer Coach Anja Kriete den vier Teilnehmerinnen Tipps an die Hand gegeben, wie sie sich in kommunalen Gremien aufstellen und aktiv an politischen Entscheidungen teilnehmen können. Ihnen wurde geraten, nicht immer nur im Hintergrund ...