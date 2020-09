Vorsicht vor falschen Service-Mitarbeitern

Sie rufen an, bieten Hilfestellung und bedienen sich anschließend an den PC-Daten. Betrüger, die unter dem Deckmantel von Microsoft und Apple agieren, sind gut getarnt – und dennoch zu erkennen.

Wien (dpa/tmn). Ein Problem erfinden und im Namen von Microsoft Hilfe anbieten: Mit dieser perfiden Masche namens Tech-Support-Scam versuchen Betrüger, sich Zugangsdaten zu erschleichen, Daten zu stehlen oder Schadsoftware zu installieren, warnt die österreichische Informationsplattform Watchlist Internet.

Konkret gehen die Kriminellen so vor: Ein Pop-Up erscheint beim Surfen, in dem auf ein Problem hingewiesen wird und die Nummer einer vermeintlichen Service-Stelle geschrieben steht, bei der die Opfer anrufen sollen. In einigen Fällen suchen die Betrüger auch direkt via Telefon Kontakt und geben sich dabei täuschend echt als Microsoft- oder seltener auch Apple-Mitarbeiter aus.

Anschließend bieten die vermeintlichen Helfer an, über eine Fernwartungssoftware den Defekt zu beheben. Durch diese Software gelingt es ihnen, den vollen Zugriff auf das System des Opfers zu erlangen und dort Schaden anzurichten.

Um sich vor Scams zu schützen empfiehlt die Informationsplattform deshalb Folgendes: Pop-Ups nicht blind vertrauen und keinesfalls unbekannte Links anklicken, Nummern anrufen oder Fremden den Zugriff auf den Computer erlauben. Unerwartete Anrufe von Service-Mitarbeitern bekannter Unternehmen nicht annehmen, denn Microsoft und Apple rufen in keinem Fall persönlich an.

