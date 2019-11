London

Vorjahressieger Zverev bei ATP Finals gegen Nadal

Bei den ATP Finals der besten acht Tennisspieler des Jahres bestreitet Titelverteidiger Alexander Zverev heute sein erstes Match. Der 22 Jahre alte Hamburger bekommt es am Abend mit dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien zu tun. Vor einem Jahr hatte Zverev das Saisonabschluss-Turnier gewonnen und den bislang größten Titel seiner Karriere gefeiert. In diesem Jahr geht er als Nummer sieben der Welt in das mit 9 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Event in der O2-Arena in London.