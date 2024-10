Zwei Gruppen geraten in der Kölner Innenstadt aneinander – dabei erleidet ein Mann eine lebensgefährliche Stichverletzung. Er wollte zum Poldi-Abschiedsspiel.

Polizei ist in der Kölner Innenstadt im Einsatz. Bei einer Auseinandersetzung nahe des Kölner Doms ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. (zu dpa: «Vor Poldi-Abschied: Polnischer Fan in Köln niedergestochen») Foto: Vincent Kempf/DPA

Köln (dpa). Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen nahe dem Kölner Dom ist ein polnischer Fußballfan durch einen Stich lebensgefährlich verletzt worden. Ein mutmaßlicher Tatbeteiligter sei festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 17-Jährige habe Blut an seiner Kleidung gehabt. Nach dem Täter werde gefahndet.

Der niedergestochene 32-Jährige gehörte zu einer Gruppe polnischer Fußballfans, die auf dem Weg ins Stadion zum Abschiedsspiel des 1. FC Köln für Lukas Podolski waren.

Nach ersten Erkenntnissen seien die Polen aus noch ungeklärten Gründen in der Fußgängerzone mit einer anderen Gruppe junger Männer aneinandergeraten. Aus dieser Gruppe heraus habe ein noch unbekannter Täter dem 32-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen. Er kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert.