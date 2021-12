Toronto/New York

NHL

Vor Ende der Zwangspause – Einführung von Trainingskadern

Nach der Corona-Zwangspause über Weihnachten soll der Spielbetrieb in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL an diesem Dienstag wieder aufgenommen werden. Das teilten die Liga und die Spielervereinigung am Sonntag (Ortszeit) mit.