Kati Wilhelm holte als Skijägerin Olympia- und WM-Gold. Doch Biathlon ist wie andere Ausdauer-Sportarten dopinganfällig. Der aktuelle Skandal in Seefeld könnte sich kurz vor der WM auch auf die Biathleten ausweiten. Wilhelm hofft auf schnelle Aufklärung.

Leipzig (dpa). Nach den Doping-Enthüllungen um die Nordische Ski-WM rückt in dieser Woche Biathlon in den Fokus. Am Donnerstag beginnt in Östersund/Schweden die WM, auch unter den Skijägern herrscht Unruhe.Die ...