Vor allem an Baustellen wird es eng – Reise-Wochenende

Am ersten August-Wochenende starten viele Bewohner aus Bayern und Baden-Württemberger in die Ferien. Zudem Enden die Ferien in vier Bundesländern. Entsprechend voll werden die Straßen.

Anzeige

SP-X/München. Wie schon für das vergangene Wochenende warnt der Verkehrsclub ADAC auch für das erste Augustwochenende vor erhöhtem Reiseverkehr in Deutschland, der mit größeren Staus einhergehen kann. Während in Bayern und Baden-Württemberg viele Urlauber in die Ferien starten, treten Urlauber aus Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Heimreise an.

Wird es auf den Autobahnen eng, etwa aufgrund von Baustellen oder Unfällen, dürfte vielerorts lange Staus entstehen Foto: SP-X

Der ADAC rechnet vor allem in Baustellenbereichen mit gesperrten Spuren mit größeren Staus. Wer Wartezeiten vermeiden will, sollte versuchen, seine Reise auf Dienstag oder Mittwoch zu verschieben.

Mit besonders hohem Verkehrsaufkommen wird auf folgenden Strecken gerechnet:

Autobahnnetze in den Großräumen Hamburg, Köln und München

• Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

• A1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

• A3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

• A4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden

• A5 Karlsruhe – Basel

• A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A7 Hamburg – Flensburg

• A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

• A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A9 Berlin – Nürnberg – München

• A10 Berliner Ring

• A11 Berlin – Dreieck Uckermark

• A19 Dreieck Wittstock – Rostock

• A24 Berlin – Hamburg

• A81 Stuttgart – Singen

• A93 Inntaldreieck – Kufstein

• A95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A96 München – Lindau

• A99 Umfahrung München

Auch für das Ausland nennt der Verkehrsclub mehrere Engpässe. Dazu gehören Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner-, Karawanken-, Phyrn- und Gotthard-Route sowie Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Auf Fernstraßen Richtung Skandinavien und Niederlanden sollte Reisende Stauzeiten einplanen.

Mario Hommen/SP-X