Vor 25 Jahren: Als Kremlflieger Rust die Sowjetunion blamierte

Moskau – Die Zwiebeltürme der Basilius-Kathedrale leuchten in der Frühlingssonne. Vom Roten Platz dringt die Musik eines Jugendfestivals herüber. Auf dem Wassilewski Spusk, einem kleinen asphaltierten Platz unterhalb der Kathedrale, kontrolliert ein Verkehrspolizist den Fahrer eines weißen Geländewagens.

Der Polizeimajor, der seinen Namen nicht nennen mag, tut hier schon seit Sowjetzeiten seinen Dienst. Er erinnert sich noch gut an jenen 28. Mai 1987. "Ich sah das kleine Flugzeug von da drüben kommen", erzählt er und zeigt in den Himmel über der Großen Moskwa-Brücke. "Erst dachte ich: Das müssen Dreharbeiten für einen Film sein."

Doch es war kein Film. Es war die Cessna des 18-jährigen Hobbyfliegers Mathias Rust im Landeanflug auf den Roten Platz. Mit seinem Husarenstück blamierte Rust damals die Weltmacht Sowjetunion bis auf die Knochen.

Rust verstand seinen Flug als Friedensmission: Er wollte Kremlchef Michail Gorbatschow treffen, um ihm eine Versöhnungsbotschaft zu übermitteln. Gorbatschow aber schäumte über das Versagen der Luftabwehr. Er nutzte den Vorfall, um Gegner seiner Politik von Glasnost und Perestroika loszuwerden: Der Verteidigungsminister, der Chef der Luftverteidigung sowie 300 weitere Generäle wurden gefeuert.

"Für uns war das damals ein richtiger Schock" erinnert sich die pensionierte Ingenieurin Tatjana Sergejewna (63). Ende der 80er- Jahre war die Unzufriedenheit der Sowjetbürger ständig gewachsen. "Dass diese Landung möglich war, interpretierten wir als Folge der vielen Missstände am Arbeitsplatz und im Alltag."

Der junge Hobbypilot aus Wedel bei Hamburg hat seinen Flug monatelang vorbereitet. Die Cessna 172 P mietet er für "Rundflüge über der Nordsee". Er baut die Rückbank aus, um Platz für zusätzliche Treibstoffkanister zu haben. Dann fliegt er nach Reykjavik und einige Tage später nach Helsinki. Dort meldet er am 28. Mai einen Flug nach Stockholm an. Er fliegt ein Stück auf der Route, verschwindet dann plötzlich vom Radar. Die Finnen vermuten einen Absturz, die Küstenwache sucht in der Ostsee der Cessna. Da hat Rust schon längst Kurs auf die Sowjetunion genommen.

Russische Behörden klassifizieren bis heute alle Dokumente zum Fall Rust als "geheim". Ehemalige sowjetische Militärs streiten darüber, warum der Flieger aus dem Westen ungehindert so tief ins Land eindringen konnte. "Wir hätten ihn Hundert Mal abschießen können, aber wir haben es nicht getan", behauptet Gorbatschows Verteidigungsminister Dmitri Jasow. Der Grund für das Zögern: 1983 hatten die Sowjets eine Boing 747 der Korean Airlines mit 269 Passagieren abgeschossen. "Nach dem Vorfall gab es eine Anweisung, Zivilflugzeuge nicht abzuschießen", so Jasow. Der damalige Chef der Flugabwehr im Luftraum Moskau, Wladimir Zarkow, sagte dagegen in einem Interview, Rusts Cessna sei während des fünfstündigen Fluges über sowjetisches Terrain nur ganze 18 Minuten unter Beobachtung gewesen, "und das auch nur abschnittsweise".

Rust wird am Ende zu vier Jahren Haft verurteilt. Nach 432 Tagen wird er am 8. August 1988 begnadigt und darf zurück zu seinen Eltern. Ein Jahr nach seiner Rückkehr gerät Rust wieder in die Schlagzeilen: Bei seinem Zivildienst im Krankenhaus attackiert er eine Schwesternschülerin mit einem Messer, weil sie ihn nicht küssen will. Wegen versuchten Totschlags wird er zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, nach 15 Monaten aus dem Gefängnis entlassen. Heute arbeitet der 43-Jährige als Finanzanalyst in der Schweiz.

Von unserer Moskauer Korrespondentin Doris Heimann