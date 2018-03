Vonn: Zweites Mal Olympiasiegerin für verstorbenen Opa

US-Skistar Lindsey Vonn will bei ihrer vierten Olympia-Teilnahme vor allem für ihren kürzlich verstorbenen Großvater erfolgreich sein und zum zweiten Mal Olympiasiegerin werden.

Lindsey Vonn hatte bei der Pressekonferenz Tränen in den Augen.

Foto: Daniel Karmann – dpa

„Ich wünsche mir sehr, dass ich gut bin, für ihn. Ich vermisse ihn sehr. Ich weiß, dass er zusieht. Ich möchte für ihn gewinnen“, sagte Vonn in Pyeongchang. Nach dieser Aussage kamen ihr vor hunderten Journalisten die Tränen.

Auf einen Start im Riesenslalom am Montag verzichtet Vonn in Südkorea. „Ich fahre Abfahrt, Super-G und die Kombination. Ich habe mich gegen den Riesenslalom entschieden, weil das nicht gut ist mit meinem Knie“, sagte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010. Vonn hatte mehrere Kreuzbandrisse und verpasste deswegen auch die Spiele vor vier Jahren in Sotschi.

Auf die Frage, was sich seit ihrem Sieg in Kanada vor acht Jahren und den letzten Olympischen Spielen ihrer Karriere verändert habe, sagte sie: „Ich war 2010 eine gesündere Sportlerin, aber jetzt bin ich eine stärkere Sportlerin.“

Vonn kündigte eine Weltcup-Pause nach den Olympischen Winterspielen an. „Nach den Spielen werde ich nach Hause fahren und ein paar Weltcups verpassen“, sagte sie. Beim Weltcup-Finale im schwedischen Are werde sie dann wieder dabei sein. Die Amerikanerin verzichtet demnach auf Crans Montana und Ofterschwang. Mit 81 Siegen ist Vonn die erfolgreichste Frau der Weltcup-Geschichte. Sie werde „auf jeden Fall“ noch eine weitere Saison fahren und versuchen, die 86 Siege von Rekordhalter Ingemar Stenmark aus Schweden zu übertreffen.