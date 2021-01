Vonn als NBC-Expertin: Andere Perspektive etwas Besonderes

Lindsey Vonn wird für NBC Sports als Expertin bei den alpinen Ski-Rennen der Damen in Crans Montana an diesem Wochenende arbeiten, teilte der Sender mit.

„Es ist etwas Besonderes für mich, die Rennen aus einer anderen Perspektive zu sehen“, sagte die 36 Jahre alte Amerikanerin. Sie wolle ihre Expertise nutzen. Gegen viele der „unglaublichen Athletinnen“ sei sie selbst ja noch gefahren.

Vonn, Olympiasiegerin von 2010 in der Abfahrt, hatte ihre Karriere vor fast zwei Jahren beendet. Die zweifache Weltmeisterin feierte in ihrer Laufbahn 82 Weltcupsiege und damit so viele wie keine andere in ihrer Sportart.

