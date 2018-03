Von Zügen und Palästen: Nachrichten für Reisende

Königspalast von Qatna für Touristen geöffnet

Tübingen (dpa/tmn) – Der bronzezeitliche Königspalast von Qatna im Westen Syriens ist nun für Touristen geöffnet. Besucher können weite Teile des Geländes 18 Kilometer nordöstlich der Stadt Homs besuchen, nur die Gruften sind noch für die Öffentlichkeit geschlossen. Darauf weist die Universität Tübingen hin, deren Mitarbeiter den Palast seit 1999 zusammen mit syrischen und italienischen Archäologen ausgraben. Infotafeln erklären auf Deutsch die Geschichte des rund 4000 Jahre alten Palastes. Der Eintritt ist vorerst kostenlos.

«Geparden-Achterbahn» in Florida

Neu-Isenburg (dpa/tmn) – Die große Geschwindigkeit von Geparden soll eine neue Achterbahn im Freizeitpark Busch Gardens Tampa im US-Bundesstaat Florida nachahmen. Die Waggons der 1,35 Kilometer langen «Cheetah Hunt» werden auf ebener Strecke dreimal katapultartig beschleunigt – und zwar auf bis zu 97 Kilometern pro Stunde. Zur dreieinhalb Minuten langen Fahrt mit der «Raubkatzen-Bahn» gehöre auch ein 36 Meter tiefer Fall in einen unterirdischen Graben, teilen die SeaWorld Parks mit, zu denen Busch Gardens gehört. Eröffnet werden soll die «Cheetah Hunt» im Frühjahr 2011. In dem Themenpark sind auch lebende Geparden zu sehen.

Hochgeschwindigkeitszug verbindet Madrid und Valencia

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Der spanische Hochgeschwindigkeitszug AVE verbindet vom 19. Dezember an die Städte Madrid und Valencia. Passagiere sollen die 438 Kilometer lange Strecke dann in eineinhalb Stunden zurücklegen, teilt das spanische Fremdenverkehrsamt mit. Täglich werden 13 bis 17 Züge auf der Strecke fahren, zu Spitzenzeiten sind stündliche Abfahrten vorgesehen. Der AVE erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometern.

Freiluft-Fotoausstellung in Aspen

München (dpa/tmn) – In Aspen im US-Bundesstaat Colorado können Skifahrer jetzt die Abfahrt mit dem Besuch einer Fotoausstellung verbinden. Vom 1. November an werden an verschiedenen Stellen in dem Skigebiet der Rocky Mountains Fotografien ausgestellt. Darauf weist Aspens Tourismusvertretung in München hin. Die großformatigen Bilder des österreichischen Fotografen Walter Niedermayr zeigen Motive aus Aspen und Umgebung. Nach Angaben der Aspen Skiing Company soll die Ausstellung für zwei Jahre bestehen bleiben.

Fußball spielen im Schnee

Konstanz (dpa/tmn) – Ihre Dribbelkünste im Schnee können Fußballer beim «Snow Soccer» in Unterwasser in der Schweiz zeigen. Auf dem weißen Untergrund treten am 19. Dezember Vereinsspieler und Mixed-Teams gegeneinander an. In jeder Mannschaft stehen vier Spieler. Zwischen den Spielen können sich die Teilnehmer im «Spaghetti-Bunker» stärken. Auf der «Fanmeile» gibt es DJ-Musik und Getränke. Anmeldungen sind noch bis 12. Dezember möglich.

Mehr Italienflüge bei Germanwings

Köln (dpa/tmn) – Im Sommer 2011 haben Italien-Reisende mehr Möglichkeiten, mit Germanwings an ihr Ziel zu kommen. Die Fluggesellschaft aus Köln bietet neun zusätzliche Flugstrecken an. Abflugorte sind Köln/Bonn, Stuttgart und Hannover, angeflogen werden unter anderem Bari, Pisa und Neapel sowie Cagliari auf Sardinien. Außerdem will Germanwings im Sommer 2011 zusätzliche Flüge nach Mallorca und nach Izmir in der Türkei anbieten.

Neuer Online-Restaurantführer für Macau

Neu-Isenburg (dpa/tmn) – Die Restaurantvielfalt in Macau im Süden Chinas stellt ein neuer Online-Restaurantführer vor. Interessierte könnten sich darin die Restaurants der Stadt nach Lage, Preisniveau und Art der Küche sortiert anzeigen lassen, teilt Macaus Tourismusvertretung in Neu-Isenburg mit. Das Angebot setze dabei nicht zuletzt auf das Prinzip Mundpropaganda: Nutzer können die 318 vorgestellten Restaurants selbst bewerten, dazu gibt es Texte von professionellen Restaurantkritikern.