Von Weimar über Essen und Goslar an den Mittelrhein

Marie-Luise Eberhardt ist freie Medienkünstlerin, Autorin, Journalistin und Kulturvermittlerin. Geboren wurde sie 1989 in Weimar. „Menschen faszinieren und inspirieren mich“, schreibt sie über ihre vielfältigen Arbeiten: „Beim Zuhören und Beobachten nehme ich viel für mich und meine Medienarbeit mit. Foto-, Audio-, Film- und Textporträts zeugen davon.“ 2021 schloss sie ihren Zweifach-Master in Literatur und Medienpraxis sowie Literatur und Kultur an der Universität Duisburg-Essen (UDE) ab. Vor der Zeit am Mittelrhein war sie als erste „WortWerkerin“ in Goslar bloggend aktiv. Marie-Luise Eberhardt lebt derzeit in Essen. tim