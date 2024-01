Zu den weiteren Attraktionen des Lahnfestivals zählen unter anderem die Countrylegende Truck Stop am Dienstag, 11. Juni, die Münchener Freiheit am Dienstag, 18. Juni, sowie die Saragossa Band am Mittwoch, 26.

Juni. Beim Tag der Chöre am Sonntag, 2. Juni, werden vier A-cappella-Jazz-Chöre das Publikum begeistern. Hinzu kommen eine Operngala am Sonntag, 9. Juni, Nicki am Samstag, 15. Juni, sowie ein Kinderkonzert am Sonntag, 23. Juni. Karten für die Lahnfestspiele gibt es ab sofort bei Ticket Regional Eventim und bei der Ticket-Hotline 0651/979 07 77. ag