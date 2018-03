Von Strauß bis Jauch: Vorsicht Show!

Wenn deutsche Olympiabewerbungen vor dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) präsentiert werden, dann ist alles möglich – oder auch nichts.

Die 15-jährige Franziska van Almsick begrüßte die hohen Herrschaften des IOC mit «Hallo und guten Morgen» und sagte auf Russisch: «Ich könnte heulen, wenn ich daran denke, wo überall in der Welt geschossen wird.» Steffi Graf kamen die Tränen bei einem Filmsegment über ihren ersten Auftritt in der Wende-Stadt Leipzig. Günther Jauch bangte hinter der Kulisse, «jetzt bloß kein Eigentor schießen». Franz Josef Strauß reiste im selbst gesteuerten Privatflugzeug an und versicherte: «Wir haben unsere Lektion aus dem Attentat von München 1972 gelernt.» Willy Bogner versuchte, mit einem überlangen 22-Minuten-Film («Olympic Dream») große Emotionen zu wecken. Deutsche Show Time vor dem IOC kennt viele Facetten.

Berchtesgadens Präsentation 1985 in Lausanne vor den Herrschaften des IOC war ein sehr bemühter Versuch mit umstrittenem Personal und einem falschen Thema. Die Quittung: Nur sechs Stimmen und ein letzter Platz unter sieben Bewerbern um die Winterspiele 1992. Dagegen die Gala des wiedervereinigten Berlins 1993 in Monte Carlo: Emotionen pur, auch international belobigt mit Bestnote. Dennoch nur neun Voten und ein vorletzter Platz unter sechs Kandidaten für die Sommerspiele 2000.

Für die Olympiabewerbung Bertechsgadens war Strauß eine Fehlbesetzung. Während der spätere Sieger Albertville vom französischen Ministerpräsidenten Jacques Chirac angeführt wurde, begnügte sich Berchtesgaden mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Zudem stand Strauß beim IOC im Ruf, ein Anhänger des olympisch geächteten Apartheid-Regimes in Südafrika zu sein. Nicht ohne Selbstkritik fasste der gewohnt selbstbewusst aufgetretene Strauss seinen Eindruck zusammen: «Ich glaube nicht, dass die Entfaltung von Charme noch eine Bewegung hervorgerufen hat.»

Das zweite Ass stach ebenfalls nicht. Willi Daume, damals 73 und am Ende seiner großen olympischen Laufbahn, war die Mitleidsrolle zugedacht: Ganz viel für das IOC getan zu haben, aber bei der Präsidentenwahl 1980 vor allem wegen des Boykotts der Moskau-Spiele gescheitert zu sein. Der NOK-Präsident stand verlegen am Mikrofon und hatte Schwierigkeiten beim Ablesen seines französischen Textes. Er hatte seine Lesebrille vergessen.

Da war in Günther Jauchs Show in Monte Carlo ganz anders. Sechs Wochen zuvor hatte er den Regieauftrag bekommen, ein selbst nominiertes Team präsentieren zu können. Und dann musste er doch nehmen, «was man so kriegt», unter anderen die 15-jährige van Almsick, den kantigen Innenminister Manfred Kanther, die Olympiasiegerin Steffi Graf, den Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen und Daimler-Benz-Chef Edzard Reuter. Sie sollten «nicht schauspielern, sondern sich authentisch rüberbringen, Emotionen rüberbringen, ohne schleimig-triefend zu sein». Das war, wie der große Beifall am Schluss zeigte, überwiegend gelungen.

Walther Tröger, der als IOC-Mitglied mit auf der Bühne stand, kommentierte das damals so: «Der Applaus für uns, die Stimmen für die Anderen.» Soll heißen: Vorsicht Show! Falls nun München am Mittwoch in Durban ein großer Auftritt gelingt, es sollte die richtigen Schlüsse daraus ziehen.