„Von ihm gelernt“: Super-Bowl-Auftakt im Zeichen von Bryant

Star-Quarterback Patrick Mahomes hat nach eigenen Worten viel von der gestorbenen NBA-Basketball-Legende Kobe Bryant gelernt – und das, obwohl er ihn nie getroffen hat.

„Ich schaue mir heute noch Videos auf YouTube am Tag vor den Spielen an, höre ihm nur zu, wie er redet und wie er alles in die richtige Perspektive bringt“, sagte der 24 Jahre alte Spielmacher der Kansas City Chiefs beim ersten Medientag vor dem Super Bowl.

Mahomes, der mit seinen Chiefs in der Nacht zum kommenden Montag gegen die San Francisco 49ers um den Titel der nordamerikanischen Football-Liga NFL spielt, schaute sich von Bryant vor allem die Arbeitseinstellung ab. „Wie hart er arbeitete, wie er sich jeden Tag bemühte, der Beste zu sein. Das habe ich von Kobe gelernt. Das versuche ich jeden Tag“, sagte Mahomes. Sein Teamkollege Tyrann Mathieu sagte über Bryant: „Ich dachte immer, Jungs wie er würden ewig leben.“

Der Medientag war der erste offizielle Auftritt der beiden NFL-Finalteams vor dem 54. Super Bowl. Begonnen wurde er mit einer Schweigeminute und einem Bild, auf dem Bryant zu sehen war. Danach kamen „Kobe! Kobe!“-Sprechchöre der Fans auf, ehe die Profis – darunter auch 49ers-Linebacker Mark Nzeocha aus Neusitz bei Rothenburg – vorgestellt wurden. San Franciscos Richard Sherman nannte die Legende der Los Angeles Lakers einen „Freund, Mentor und gewaltiges Vorbild.“

Der 41 Jahre alte Bryant war am Sonntag bei einem Helikopter-Absturz in Kalifornien ums Leben gekommen. Mit ihm starben seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Personen.