Von Booten inspiriert – 70 Jahre Sportwagen aus Schweden

Sportwagen aus Schweden, das klingt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch in sich. Dabei haben Volvo und Saab schon in den 1950er-Jahren erfolgreich Sportler gebaut und dann gibt es auch noch Koenigsegg.

Anzeige

SP-X/Köln. Auch die sicherheitsbewussten und oft cool wirkenden Schweden, sind auf Temporekorde heißblütiger Sportwagen abonniert. So wie heute Christian von Koenigsegg mit seinem Jesko Attack aus dem südschwedischen Ängelholm den Bugatti und Ferrari dieser Welt den Angriff auf die 500-km/h-Marke vorführen will, versuchten Volvo und Saab schon seit 1954 die Sportwagenwelt aufzumischen. Mit den legendären Zweisitzern Volvo Sport P1900 und Saab Sonett setzten sie zunächst Trends mit Kunststoff- und Alu-Karosserien – Werkstoffe, die sich damals im Bootsbau durchsetzten.

Volvo vom Fiberglas-Bootsbauer – Mit dem Roadster Sport P1900 erfand Volvo 1954 den schwedischen Sportwagen Foto: Volvo

Der Sprung von Speedbooten zu offenen Sportflitzern – auch in ihren Cockpits und Designs zeigten sich die Saab- und Volvo-Typen von Sportboot-Konzepten inspiriert – war durchaus naheliegend, schließlich verfügen die Skandinavier seit der Ära der Wikinger mit rasanten Langbooten über eine besondere Expertise im Schiffbau. Und wer heute vor Schwedens Schärenküste unterwegs ist, sieht, dass sich die Skandinavier ihre Liebe zu schnellen, schönen Booten bewahren. So wie Pelle Petterson, jener Stardesigner, der mit seinen Booten im America’s Cup siegte, aber auch den Volvo P1800 zeichnete, der ab 1961 Sportwagengeschichte schrieb.

Design-Ikone vom Rennboot-Experten Pelle Petterson – Der Volvo P1800 machte schwedische Sportcoupes ab 1961 weltweit bekannt Foto: Volvo

Als in den 1950ern Fiberglas entdeckt wurde, setzte sich dieser Werkstoff rasch durch – und Volvos CEO und Unternehmensgründer Assar Gabrielson erkannte sofort das Potential des Kunststoffs in der Automobilproduktion. Gabrielson wollte seine Marke mit sportlichem Image aufladen und so die in den Roaring Fifties geradezu Sportwagen-süchtigen Amerikaner gewinnen. Als Leuchtturmprojekt bereitete der Volvo-Chef den Sport P1900 vor, mit einer Roadster-Karosserie aus leichtgewichtigem Fiberglas. Schwedische Bootsbauer beherrschten das Fiberglas aber noch nicht, so fertigte der kalifornische Bootsspezialist Glasspar die Karosserien.

Ein Roadster wie ein Rennboot – Der Saab Sonett startete 1955 mit Kunststoffkarosserie, aber es blieb bei einer Kleinserie Foto: autodrom

Im Frühjahr 1954 war es so weit: Die Amerikaner schickten die ersten Volvo Sport P1900 über den Atlantik und zur Premiere auf schwedische Flugplätze, denn Startbahnen boten das perfekte Launchpodium für den zweisitzigen Roadster mit einem Kühlergrill im Stil einer Jet-Turbine. Nebenbei war dies eine Kampfansage an den Jetproduzenten Saab, der nach Erfolgen mit den stromlinienförmigen Kleinwagen 92 und 93 einen Leichtbau-Roadster präparierte. Allerdings ging der zweisitzige Saab Sonett (Typ 94) dann doch erst 1955 in Serie und das mit Kunststoffkarosserie und einem Monocoque aus Aluminium.

Seine Volvo-Sportwagen sind legendär und seine Boote sind bei Regatten auf Sieg abonniert – der schwedische Stardesigner Pelle Pettersson Foto: Volvo

Trotz eindrucksvoller dynamischer Talente und einem avisierten monatlichen Absatzvolumen von 200 Exemplaren des Dreizylinder-Zweitakt-Sportler entstanden bis 1957 nur sechs Einheiten des Saab Sonett. Eine Enttäuschung, die Saab nur anspornte, es ab 1965 mit einem neuen Saab Sonett Coupé (Typ 97) zu versuchen – diesmal erfolgreich, speziell auf dem US-Markt. Blieb doch Nordamerika weiterhin der weltgrößte Sportwagenmarkt, und tatsächlich hatten sich die Amerikaner früh in die schicken und langlebigen Skandinavier verliebt.

Schnelle Formen faszinieren – Schwedens König Carl XVI Gustav fuhr den Volvo P1800 ebenso wie Hollywood-Star Roger Moore, hier in der TV-Kultserie The Saint Foto: Volvo

Trotzdem erwies sich Volvos 170 km/h flotter Sport P1900 –ein Porsche-356-Konkurrent –als Flop. Nach 68 Einheiten verfügten die Göteborger 1957 das Aus für ihren Fiberglas-Renner, denn den Karosserien fehlte es an Stabilität.

Vorbild aller Shootingbrakes –1972 mutierte das Volvo 1800 Coupe zum Sportkombi 1800 ES mit großer gläserner Heckklappe Foto: Volvo

Ganz anders der 1957 von Pelle Petterson bei der italienischen Carrozzeria Frua in glamouröse Formen gebrachte Volvo P1800, der 1961 in Serie ging und als Inbegriff fast unzerstörbarer Robustheit, gepaart mit neuster Sicherheitstechnik, Geschichte schrieb. Dieses Sportcoupé – zeitgeistige Finnen am Heck erwiesen dem Raketenzeitalter Referenz – beeindruckte durch serienmäßige Sicherheitsgurte, und Vielfahrer Irv Gordon, ein nordamerikanischer Volvo-Kunde, knackte mit seinem roten 1800 Sportcoupé als erster die Drei-Millionen-Meilen-Marke (4,8 Millionen Kilometer), genug für einen Eintrag ins „Guinness Book of Records“.

Kleines Sportcoupe fürs Land der Straßenkreuzer – die Amerikaner liebten den von 1965 bis 1974 gebauten Saab Sonett (Typ 97) Foto: autodrom

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf fuhr dieses Vierzylinder-Coupé in seiner Jugend ebenso wie Hollywood-Star Roger Moore, der damit in der TV-Serie „The Saint“ gegen das Böse kämpfte. Mit dem Traumwagenstyle der 1950er noch die Avantgarde der 1970er aufmischen: Das Volvo-1800-Sportcoupé mutierte zum Kultauto und als sensationeller „Schneewittchensarg“ 1800 ES ab 1971 zum Pionier des modernen Shootingbrakes.

Erbe des Volvo 1800 ES – Der Volvo 480 startete 1985 mit gläserner Heckklappe und coolen Klappscheinwerfern Foto: Volvo

Der Schritt vom Dreamcar für Märchenprinzessinen mit gläserner Heckklappe zum Mythos der schwedischen Designgeschichte war getan: 1985 zitierte der Volvo 480 ES erfolgreich das Designkonzept des Shootingbrakes 1800 ES, und 2006 lag es am kleinen Volvo C30, diese nordische Sportkombi-Tradition in ein frisches Format zu gießen. Noch weiter wagte sich der Deutsche Thomas Ingenlath, der in den 2010ern die Designsprache von Volvo definierte und danach die Formen für Polestar vorgab. Ingenlath zeichnete drei Volvo Concept Cars, die den Geist des P1800 und 1800 ES in die Zukunft führten. Aus dem Volvo Concept Coupé von 2013 entstand 2017 der Polestar 1, ein sportlicher Plug-in-Hybrid, der sofort Sammlerstatus gewann. Die Volvo Concepts XC Coupé bzw. Estate von 2014 wiesen den Weg zu den aktuellen vollelektrischen Crossover-Coupés Volvo C40 und Polestar 4 – revolutionär durch den Verzicht auf eine Heckscheibe. Ein gelungener Kontrapunkt zum Schneewittchensarg, wie Designexperten meinen.

Kanten aus der Carrozzeria Bertone – Das Coupe Volvo 780 wurde ab 1985 in Italien gebaut Foto: Volvo

Aber auch konventionelle Coupés konnten die Schweden seit den 1960ern: Zwischen New York und Los Angeles kündeten sie von nordischer Noblesse, in Europa blieben sie oft unverstanden. So die „Ziegelstein“ genannten Kantenhauber Volvo 262 (ab 1977) und 780 (ab 1985), die bei der Carrozzeria Bertone entstanden; aber auch die Saab-Sonett-Sportler der Generationen II und III (1965-1974), die als Sonett III durch Stardesigner Coggiola ebenfalls italienische Design-Gene bekamen. Als letztes globales Sportcoupé legte Volvo 1996 den C70 auf Kiel. Alle weiteren Saab Sportcoupés, darunter der spektakuläre Aero X von 2006, schafften nicht mehr den Sprung in die Serie, im Jahr 2012 ging die Marke in Insolvenz.

Schnelle Saab setzten auf Turbomotoren – allerdings blieb das Sportcoupé-Concept EV1 von 1985 nur ein schöner Traum Foto: autodrom

Zuvor hatte Koenigsegg, der 1994 gegründete schwedische Hypercar-Hersteller, für Schlagzeilen gesorgt, als er eine Übernahme von Saab erwog. Dann aber konzentrierte sich Koenigsegg aufs Kerngeschäft: Schwedische Supersportler, die sogar Bugatti-Weltrekorde pulverisieren können. 531 km/h strebt der Koenigsegg Jesko an – und genau dafür lieben ihn die milliardenschweren Käufer, wenn sie auf Flugplätzen Proberunden starten.

Schwedischer Superstar am Hypercar-Himmel – Christian von Koenigsegg (links im Bild) gründete die nach ihm benannte Marke 1994 Foto: Koenigsegg

Kurzcharakteristik:

Volvos finaler globaler Sportcoupé-Bestseller – Der C70 wurde von 1996 bis 2013 in zwei Generationen gebaut Foto: Volvo

Chronik:

Vorbild für künftige Polestar Coupés – das Volvo Concept Coupé von 2013 Foto: Volvo

1953: Assar Gabrielsson, einer der beiden Volvo-Gründer, unternimmt eine Informationsreise durch die USA. Dabei wird ihm die Chevrolet Corvette vorgestellt, der erste US-Sportwagen mit Fiberglaskarosserie. Außerdem erkennt Gabrielsson den beginnenden Absatzboom europäischer Sportwagen in Nordamerika. Als Gabrielsson den kalifornischen Fiberglas-Produktionspionier Glasspar besucht, bestellt er Karosserieentwürfe für einen Volvo-Sportwagen. Diese werden noch während seines USA-Aufenthalts nach Schweden geliefert, der Beginn einer Kooperation zwischen Volvo und Glasspar. Der Vertrag umfasst die Lieferung von Kunststoffkarosserien an Volvo und die Schulung von Volvo-Mitarbeitern in der Karosserieproduktion und Modellierung. Volvo liefert die Technik und das Fahrwerk

Schöne Formen verkaufen sich schnell – Der Polestar 1 von 2018 war rekordverdächtig rasch vergriffen Foto: autodrom

1954: Im Juni debütieren die ersten Volvo Sport P1900 auf schwedischen Flughäfen. Saab bereitet ebenfalls einen Sportwagen vor, der auch im Motorsport reüssieren soll

Coupé neu definiert – Der 2024 eingeführte Polestar 4 ist ein Crossover und verzichtet auf eine Heckscheibe Foto: autodrom

1955: Der offene, zweisitzige Saab Sonett Super Sport (Typ 94) debütiert auf der technischen Basis des Saab 93 mit 57 PS starkem Dreizylinder-Zweitakter (0,75 Liter Hubraum) für eine Vmax von 160 km/h. Geplant ist ein Produktionsvolumen von 200 Saab Sonett im Monat

Rekordschneller Bugatti-Rivale – Der Koenigsegg Jesko soll Tempo 531 erreichen Foto: Koenigsegg

1956: Im Januar beginnt die Auslieferung erster Kundenfahrzeuge des Volvo Sport P1900. Zum Jahresende werden optional Versionen mit Vier- und Fünfganggetriebe anstelle des serienmäßigen Dreiganggetriebes lieferbar. Außerdem gibt es neue, komfortablere Sitze und Modifikationen für eine stabilere Karosserie

1957: Die Fertigung des Saab Sonett endet nach lediglich sechs Fahrzeugen. Nach 68 Einheiten wird die Fertigung des ersten Volvo Sportwagens eingestellt. Das letzte Chassis wird am 21. Mai von Göteborg nach Los Angeles verschifft. Die Entwicklung des Sportcoupés Volvo P1800 beginnt. Fertigstellung des ersten von drei seriennahen Prototypen bei Frua in Italien. Verantwortlich für die Linien des Volvo P1800 ist der Schwede Pelle Petterson, damals Designstudent bei Frua. Zu Pettersons späteren Arbeiten zählen Volvo-Penta-Bootsmotoren und Segelboote, Für seine Erfolge im Segelsport erhält Petterson viele Auszeichnungen, auch vom schwedischen König

1960: Im Januar feiert der Volvo P1800 Weltpremiere auf dem Brüsseler Salon; im April debütiert der P1800 auf dem Autosalon in New York

1961: Im Mai Produktionsanlauf des Volvo P1800 in Großbritannien. Der Volvo P1800 reüssiert als erster Sportwagen mit serienmäßigen Dreipunktsicherheitsgurten und erhält die Goldmedaille der kalifornischen Staatsausstellung für außergewöhnliches Design. Einsatz bei der Rallye Mitternachtssonne

1963: Im April erfolgt der Produktionsanlauf in Göteborg des jetzt Volvo 1800 S genannten Modells. Leistungssteigerung auf 96 PS bzw. in den USA 108-SAE-PS

1964: Im August erfolgt der Serienanlauf des Volvo 1800 S in der E-Serie mit kleinem Facelift (Grill, Stoßfänger und Interieur). Auszeichnung „Schönster Sportwagen“ beim Concours d’Elegance in Baden-Baden

1965: Saab enthüllt einen neuen Sonett Sportwagen (Typ 97), dies zunächst als Prototyp. Außerdem zeigt Saab das Sportcoupé Catherina mit Targa-Dach-Konzept, als Serienmodell realisiert wird allerdings der Sonett. Im August startet die Volvo F-Serie mit jetzt 103 PS bzw. in den USA 115-SAE-PS. Der Karossier Fissore präsentiert auf Veranlassung des italienischen Volvo-Importeurs eine Fließheckstudie des 1800 S auf dem Turiner Salon. Planungen für einen Nachfolger des Volvo 1800 führen zum Projekt P172, einem viersitzigen Coupé, das besonders die US-Kunden gewinnen sollte als exklusive Alternative zum Ford Mustang. Volvo-Chefdesigner Jan Wilsgaard hatte sich bei einem USA-Aufenthalt durch den Erfolg des Mustang zu diesem Coupé-Entwurf inspirieren lassen

1966: Serienstart für den Saab Sonett II (Typ 97) im schwedischen Werk Arlöv. Im August präsentiert Saab einen V4-Motor, der künftig in den Modellen Saab 96 und 97 (Sonett) eingesetzt wird und allmählich den bisher verwendeten Zweitakter ersetzt. Vom Saab Sonett werden nur 258 Einheiten mit Zweitaktmotor ausgeliefert. Mit der M-Serie erhält der Volvo 1800 S ab August eine gerade geformte Seitenzierleiste. Beim 24-Stunden-Rennen von Daytona belegt ein Volvo 1800 S den zweiten Platz. Derweil macht das Volvo-Coupé-Projekt P172 Fortschritte, Prototypen werden im Herbst gezeigt und geprüft, für eine Vmax von 200 km/h soll ein bis zu 180 PS starker 3,0-Liter-Sechszylinder sorgen, ähnlich wie er im Volvo 164 eingesetzt werden soll. Allerdings sehen die amerikanischen Volvo-Händler für das großformatige 6.000-Dollar-Coupé kaum Absatzchancen gegenüber dem viel preiswerteren Ford Mustang. Volvo-Chef Gunnar Engellau verzichtet auf den P172 (der in einer Jahresauflage von 10.000 Einheiten entstehen sollte) und plant eine Evolution des Coupés 1800

1967: Saab wirbt für den 160 km/h schnellen Sonett international mit dem Slogan „This is Sweden’s idea of an expensive toy“. Es kommt zu zwei Prototypen-Entwürfen für Volvo-Shootingbrakes, die beide im Volvo-Designzentrum unter Jan Wilsgaard entstehen und als Volvo „Jaktvagn“ (schwedisch = Jagdwagen) bezeichnet werden. Beide Prototypen basieren auf Volvo 1800 S. Der Jaktvagn mit Chassis-Nr. 183451.026142 wird von Volvo-Chefingenieur Tor Berthelius „Raketen“ genannt bzw. Rocket, Barrel (Fass), ein zweiter läuft als „Beachcar“. Beide Prototypen sollen bei Pietro Frua in Italien gebaut werden. Zur Beschleunigung der Entwicklung entsteht dann jedoch das „Beachcar“ mit der Chassis-Nr. 183451.026143 bei der 1966 gegründeten Carrozzeria Coggiola, unter der Leistung des früheren Frua-Mitarbeiters Sergio Coggiola

1968: Im Designduell setzt sich das bei Coggiola gebaute „Beachcar“ gegen den bei Frua gebauten „Raketen“ durch, die Vorlage für den Volvo 1800 ES ist gefunden. Die nicht realisierte, radikaler geformte „Rakete“ hätte teure neue Presswerkzeuge benötigt und wäre nach Ansicht von Volvo für den Publikumsgeschmack zu polarisierend gewesen. Das Serien-Coupé Volvo 1800 S wird zum Modelljahr 1969 in der sogenannten S-Serie mit neuem 2,0-Liter-Motor ausgerüstet

1969: Ab August gibt es das Volvo-Coupé als 1800 E mit elektronischer Benzineinspritzung von Bosch und 120 PS Leistung, neuer mattschwarzer Kühlergrill

1970: Der von Sergio Coggiola in Italien und Gunnar A Sjögren in Schweden neu designte Saab Sonett III wird am 13. April in New York der Presse und Öffentlichkeit vorgestellt. Gegenüber dem Sonett II wächst der Sonett III von 3,77 Meter Länge auf 3,90 Meter und das Leergewicht erhöht sich von 770 auf 800 Kilogramm

1971: Mehr Hubraum (1,7- statt 1,5-Liter) für den Saab Sonett, um die US-Abgasbestimmungen zu erfüllen. Im August wird der Volvo 1800 ES mit rahmenloser gläserner Heckklappe vorgestellt. Coggiola präsentiert auf dem Pariser Salon einen weiteren eigenen Entwurf, den Volvo 1800 ESC „Viking“. Leistung für die Serien-Modelle Volvo 1800 E und 1800 ES jetzt 124 PS

1972: Am 22. Juni läuft der letzte Volvo 1800 E vom Band. Der 1800 ES (Serie Y) wird ab August mit Seitenaufprallschutz und größeren Stoßfängern für die USA produziert; Nordamerika gilt als wichtigster Absatzmarkt für den ES. Besonderheit im großen Ladeabteil des neuen Shootingbrakes sind die drei zusätzlichen Ablagen für kleine Utensilien, eine in der Mitte des Reserverads und zwei an den Seiten des Gepäckabteils. Volvo Deutschland verzeichnet erstmals einen Jahresumsatz von rund 200 Millionen Mark, zehn Mal mehr als fünf Jahre zuvor. Im Segment der oberen Mittelklasse belegt Volvo Deutschland unter den absatzstärksten Importeuren Platz zwei hinter Peugeot, dazu haben Volvo 1800 E und 1800 ES als Premiumsportler beigetragen

1973: Neue Sicherheitsstoßfänger für den Saab Sonett, die US-Gesetzen genügen. Im Modelljahr 1973 liefert Volvo insgesamt 5.008 Fahrzeuge des Typs 1800 ES aus, der beste Jahreswert für die Baureihe P1800/1800 ES seit dem Marktstart im Jahr 1961. Zur Halbzeit des Modelljahres 1973 lässt Volvo im Frühjahr verlauten, dass die Ära von P1800/1800 ES in Kürze enden wird, daraufhin entwickelt sich ein regelrechter Käuferansturm. Am 27. Juni 1973 läuft der letzte 1800 ES vom Band. Rund 80 Prozent der in den letzten zwei Jahren produzierten 1800 E und 1800 ES werden nach Nordamerika exportiert. Die Gründe für die Einstellung des 1800 ES sind vielfältig, beruhen aber im Wesentlichen darauf, dass der bereits 1970 ausgelaufene Volvo Amazon aus den 1950er Jahren die technische Basis für P1800/1800 ES lieferte. Und so wäre eine technische Weiterentwicklung des 1800 ES sowohl in sicherheitstechnischer Hinsicht als auch bezüglich der Antriebstechnologie zu aufwändig gewesen

1974: Saab liefert in diesem Jahr die letzten 1.596 Sonett Sportcoupés aus

1977: Volvo begeht den 50. Geburtstag des Unternehmens mit einem Sondermodell des 240 und mit der Vorstellung des Volvo 262 Coupé mit V6-Motor. Das exklusive 262 Coupé wird bei Bertone in Italien gebaut. Trotz des eigenwilligen, fast schon skurrilen Dachaufbaus und Preisen auf Porsche-Niveau sammelt der exklusive, sportive Zweitürer mehr Bestellungen als Bertone bauen kann

1985: Das 280 PS starke und 270 km/h schnelle Saab Sportcoupé-Konzept EV1 debütiert, Medienhoffnungen auf einen Serienstart realisieren sich nicht. Der Sportkombi Volvo 480 ES wird gegenüber den Medien vorgestellt und adaptiert die Idee des 1800 ES auf ein kompaktes Frontantriebslayout, bis Spätsommer 1995 werden insgesamt 76.375 Fahrzeuge gebaut. Das in Kooperation mit der italienischen Carrozzeria Bertone realisierte Coupé Volvo 780 debütiert auf dem Genfer Salon

1986: Publikumspremiere des 480 ES auf dem Genfer Salon. Markteinführung in Schweden und weiteren europäischen Ländern

1987: Offizielle Markteinführung des Volvo 480 in Deutschland

1990: Auf dem Genfer Salon debütiert ein Volvo 480 Convertible als seriennahe Studie. Zu einer Serienfertigung kommt es aber nicht, da der Zulieferer für das Cabriodach Insolvenz anmeldet

1994: Der Hypercar-Spezialist Koenigsegg wird vom 22-jährigen Schweden Christian von Koenigsegg im schwedischen Olofström gegründet, heute ist der Sitz in Ängelholm. Die Serienfertigung von Sportwagen beginnt erst im Jahr 2000

1995: Produktionsauslauf des Volvo 480 nach 79.992 Einheiten

1996: Der Koenigsegg CC feiert seine Premiere auf der schwedischen Rennstrecke Anderstorp, noch handelt es sich um ein Concept

1997: Das Volvo C70 Cabrio wird vorgestellt – ein Jahr nach dem Volvo C70 Coupé, mit dem es sich die Plattform und Technik teilt. Eine Weltneuheit im Cabrio ist ROPS (Roll Over Protection System)

2000: Der erste Serien-Koenigsegg vom Typ CC8S debütiert auf dem Pariser Salon

2002: Der Koenigsegg CC8S erhält einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde als leistungsstärkstes Serienauto (655 PS aus einem V8)

2004: Der neue Koenigsegg CCR leistet 806 PS, genug für einen neuen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde

2005: Das Volvo C70 Coupé-Cabriolet wird eingeführt und bis 2013 gebaut. Mit 387,86 km/h auf der Testrecke in Nardo entthront der Koenigsegg CCR den McLaren F1 als bis dahin schnellstes Serienauto

2006: Auf dem Genfer Salon debütiert der 400 PS starke Zweisitzer Saab Aero X mit 2,8-Liter-V6, allerdings bleibt es beim Concept Car. Der kompakte Volvo C30 debütiert und erinnert mit seiner Heckgestaltung an den 1800 ES. Mit dem Modell CCX startet Koenigsegg den Vertrieb in den USA

2007: Der 1.018 PS starke Koenigsegg CCXR kann als erstes Hypercar mit E85 betrieben werden

2009: Im Juni einigt sich Koenigsegg mit General Motors, dessen insolvente Tochterfirma Saab zu kaufen, aber im November storniert Koenigsegg seine Pläne zur Saab-Übernahme

2010: Die Zhejiang Geely Holding Group übernimmt Volvo Cars für 1,3 Milliarden Euro

2011: Der neue Koenigsegg Agera R leistet mit E85 rekordverdächtige 1.140 PS und 1.200 Nm Drehmoment, Saab geht Konkurs

2012: Saab beendet die Produktion. Die schwedisch-chinesische National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) übernimmt die Konkursmasse von Saab Automobile

2013: Volvo zeigt ein Concept Coupé

2014: In Detroit debütiert im Januar das Volvo Concept XC Coupé und beim Genfer Salon der Volvo Concept Estate. Beide Studien transformieren die Idee des Volvo 1800 ES in die Gegenwart, gehen aber im Unterschied zum 2013 gezeigten Concept Coupé (Vorläufer Polestar 1) nicht in Serienproduktion. Der Koenigsegg 1:1 leistet 1.360 PS bei 1.360 Kilogramm Gewicht

2015: Koenigsegg Regera mit Hybridtechnik wird eingeführt

2016: NEVS teilt mit, dass auf die Verwendung der Marke Saab verzichtet wird. NEVS-Sportwagen sind nicht in Planung

2017: Der Polestar 1 debütiert als erstes eigenständiges Modell der von Volvo und Geely gegründeten Premium-Marke und zitiert dabei das Volvo Concept Coupé aus dem Jahr 2013 bzw. den Volvo P1800/1800 S. Der Koenigsegg Agera RS erzielt in Nevada einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord über 447,19 km/h, als Rekordtempo für öffentliche Straßen werden 445,63 km/h registriert

2018: Serienstart des Polestar 1 als Plug-in-Hybrid, der bis 2021 in einer limitierten Auflage von 1.500 Einheiten produziert wird

2019: Der Koenigsegg Jesko wird vorgestellt mit einem doppelt aufgeladen 5,0-Liter-V8 und 1.600 PS Leistung mit E85

2020: Der 400 km /h schnelle Koenigsegg Gemera mit Plug-in-Hybridantrieb wird eingeführt. Der Koenigsegg Jesko Absolut leistet 1.625 PS und soll über 500 km/h schnell sein (531 km/h sind die Zielmarke). Damit soll der Jesko Absolut den rund 500 km/h schnellen Bugatti Bolide übertreffen

2021: Debüt des Volvo C40. Volvo verweist auf die Designparallelen zwischen Volvo 1800 S und Volvo C40

2022: Mit dem neuen in Serie gebauten Hypercar CC850 beschenkt sich Christian von Koenigsegg zu seinem 50. Geburtstag

2024: Gefeiert wird das 70-Jahre-Jubiläum des Volvo Sport P1900 Sport von der Volvo-Clubszene, die Saab-Fans bereiten sich auf den 70. Jahrestag des Sonett vor. Koenigsegg begeht den 30. Gründungstag des Unternehmens und das in limitierter Stückzahl gebaute Coupé Polestar 1 genießt bereits Sammler- und Kultstatus. Nachfolger des Polestar 1 ist das vollelektrische SUV-Coupé Polestar 4, im Jahr 2026 soll der vollelektrische Roadster Polestar 6 in Serie gehen

Produktionszahlen:

Volvo Sport P1900 (1954-1957) insgesamt 68 Einheiten;

Saab Sonett (Typ 94; gebaut 1955-1957) insgesamt 6 Einheiten;

Saab Sonett (Typ 97; gebaut 1965-1974) insgesamt 10.219 Einheiten, davon 258 Einheiten mit Zweitaktmotor;

Volvo P1800 / 1800 S / 1800 E / 1800 ES (1961-1973) insgesamt 47.462 Einheiten, davon Volvo 1800 ES (1971-1973) in 8.077 Einheiten (mit 524 für den deutschen Markt bestimmten Volvo 1800 ES);

Volvo 262C (1977-1981) insgesamt 6.622 Einheiten;

Volvo 780 (1985-1990) insgesamt 8.518 Einheiten;

Volvo 480 (1985-1995) insgesamt 76.375 Einheiten;

Volvo C70 Coupé (1996-2002) insgesamt 24.395 Einheiten;

Koenigsegg CC8S (2002-2003) insgesamt 8 Einheiten;

Volvo C70 (2005-2013) insgesamt 68.890 Einheiten;

Koenigsegg CCX (2006-2010) insgesamt 29 Einheiten;

Volvo C30 (2006-2012) insgesamt 209.674 Einheiten;

Koenigsegg Regera (2015-2019) insgesamt 80 Einheiten;

Polestar 1 (2018-2021) insgesamt 1.500 Einheiten;

Koenigsegg Gemera (seit 2020) insgesamt 300 Einheiten;

Koenigsegg CC850 (seit 2022) insgesamt 70 Einheiten.

Wolfram Nickel/SP-X