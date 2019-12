Vom Journalismus in die Politik

Dirk Neubauer, Jahrgang 1971, ist seit Oktober 2013 Bürgermeister von Augustusburg. Parteilos gestartet, wurde er 2017 SPD-Mitglied. Für die Sozialdemokraten war er bei den Koalitionsverhandlungen in Dresden dabei, wo CDU, Grüne und SPD relativ geräuschlos ein neues Regierungsbündnis ausgelotet haben. Die CDU war bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September mit 32,1 Prozent stärkste Kraft vor AfD (27,5 Prozent), Linke (10,4), Grüne (8,6) und SPD (7,7) geworden. In Augustusburg selbst spielt die AfD keine Rolle – sie ist noch nicht mal im Stadtrat vertreten. Für Neubauer ist die AfD eine „Sammlungsbewegung enttäuschter Biografien, unerfüllter Hoffnung und gewachsenen Misstrauens“.