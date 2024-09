Der VW T1, auch Bulli genannt, war der Kleintransporter des Volkswagenwerks und wurde ab 1950 in großen Serien und verschiedenen Ausführungen gebaut. Er gilt neben dem Käfer als der Klassiker der Wirtschaftswunderjahre. Das Sondermodell „Samba“ wurde auf der ersten Internationalen Automobil Ausstellung der Nachkriegszeit im April 1951 in Frankfurt vorgestellt.

Er gilt als eines der ersten Reisemobile, kam im Laufe der Jahre in verschiedenen Ausführungen, unter anderem auch mit zuzukaufender Campingausstattung, auf den Markt und förderte mit das starke Wachstum des Massentourismus in jener Zeit. In den späten 60er- und frühen 70er-Jahren galt der Samba in den USA und Europa auch als Hippiebus, oft bunt bemalt. ms Quelle: Wikipedia