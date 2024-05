Volvo lässt die wütenden Vögel fliegen – Videospiele für das Auto

Anzeige

SP-X/Köln. Volvo ergänzt das Unterhaltungsprogramm an Bord seiner Fahrzeuge um das Videospiel „Angry Birds“. Der kostenlose Download ins Google-basierte Infotainmentsystem ist Teil des aktuellen Over-the-Air-Updates. Das Geschicklichkeits-Spiel hat es auf dem Smartphone bereits zum Klassiker gebracht, nun soll es Volvo-Insassen vor allem die Wartezeit beim Stromladen verkürzen.

Volvo lädt Angry Birds ins Auto Foto: Volvo

Mit der Aufnahme renommierter Spiele in das App-Programm an Bord setzt sich Volvo mit an die Branchenspitze, was Entertainment-Content angeht. Bislang bieten die Infotainmentsysteme der Hersteller eher generische, wenig anspruchsvolle Games – von simplen Rennspielen bis zu Tic Tac Toe oder Memory. In den kommenden Jahren dürfte das Angebot branchenweit anspruchsvoller werden, getrieben auch vom Trend zum automatisierten Fahren. Mercedes etwa hat jüngst angekündigt, den Rennspiel-Klassiker „Need for Speed“ ins Cockpit seiner für China gedachten Pkw zu bringen.

Holger Holzer/SP-X