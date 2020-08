Am Morgen des 17.08.2020 kam es gegen ca. 09.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9 FR Bonn Höhe Mülheim-Kärlich.

Hierbei platzte an einer Sattelzugmaschine der vordere rechte Reifen, in dessen Folge er ins Schleudern und schließlich im Graben rechts neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Auf Grund der sehr aufwendigen Bergungsarbeiten war die Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden nur 1-spurig befahrbar und im Anschluss noch für weitere ca. 1,5 Stunden voll gesperrt, wodurch ein längerer Rückstau entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



