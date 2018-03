Aus unserem Archiv

Brasiliens Volleyballerinnen sind erneut Olympiasieger. Wie schon vor vier Jahren in Peking bezwang das Team aus Südamerika in London die USA im Finale. Nur zu Beginn mussten die Brasilianerinnen um Gold bangen, am Ende hieß es jedoch 3:1 (11:25, 25:17, 25:20, 25:17).