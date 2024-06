Volleyballer verlieren in Nationenliga gegen Brasilien

Anzeige

Fukuoka (dpa). Die deutschen Volleyballer sind in der Nationenliga trotz der Rückkehr einiger Leistungsträger mit einer deutlichen Niederlage in ihre zweite Woche gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski verlor glatt 0:3 (15:25, 16:25, 15:25) gegen Brasilien.

Im japanischen Fukuoka spielte unter anderem Robin Schott vom deutschen Meister BR Volleys wieder mit. Ausnahmespieler Georg Grozer wurde noch geschont, stand aber im Kader. Die Deutschen stehen nun bei einem Sieg und vier Niederlagen.

Die Nationenliga ist das letzte Turnier für die Volleyballer vor den Olympischen Spielen. An drei Orten geht es in insgesamt zwölf Vorrundenspielen um den Einzug ins Viertelfinale und um Punkte für die Weltrangliste, über die die letzten Olympia-Tickets vergeben werden. Da Deutschland sein Ticket für Paris schon sicher hat, schonte Winiarski in der ersten VNL-Woche einige verdiente Spieler, die eine lange Saison in den Beinen haben.

Für die Spieler geht es auch darum, sich für den Olympia-Kader zu empfehlen. Im nächsten Spiel trifft die deutsche Mannschaft am Mittwoch auf Japan (12.20 Uhr/MESZ).