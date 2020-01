Volleyballer kämpfen um letzte Olympia-Chance

Berlin

Die deutschen Volleyballer blicken dem Kampf um ihre letzte Olympia-Chance voller Zuversicht entgegen.

„Ich habe in mir die tiefe Überzeugung, dass wir es schaffen können“, verkündete Zuspieler und Kapitän Lukas Kampa (33) vor dem deutschen Auftakt in Gruppe A am Sonntag (19.30 Uhr/Sport1) gegen den vermeintlich leichtesten Vorrundenkontrahenten Tschechien.

Die Deutschen kämpfen bei dem Kontinentalturnier mit insgesamt acht Mannschaften in Berlin um das letzte Europa-Ticket für Tokio im Sommer. „Viel hängt vom Willen und der Bereitschaft ab, sich zu opfern und alles zu geben“, sagte Bundestrainer Andrea Giani vor dem Start.