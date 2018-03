Volleyballer besiegen Portugal mit 3:0

Leicht und locker sind die deutschen Volleyballer in die Weltliga gestartet.

Vital Heynen sah einen souveränen Erfolg der deutschen Volleyballer.

Foto: CEV – DPA

Die Auswahl von Bundestrainer Vital Heynen gab sich in Frankfurt/Main gegen Außenseiter Portugal keine Blöße und machte mit dem nie gefährdeten 3:0 (25:23, 25:15, 25:18) den ersten Sieg im Wettbewerb der weltbesten Nationalteams perfekt.

Zwei Wochen vor der entscheidenden Olympia-Qualifikation konnte die deutsche Auswahl nach Startschwierigkeiten am Ende auf der ganzen Linie überzeugen und holte sich weiteres Selbstvertrauen für das Heimturnier in Berlin. Im ersten Spiel hatte zuvor Argentinien die Auswahl Bulgariens ebenfalls klar mit 3:0 besiegt.

Nur im ersten Satz hatten die Männer des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) beim Auftakt-Heimspiel gegen die Südeuropäer Mühe. Der Außenseiter wehrte sich nach Kräften. Lange blieb es ausgeglichen, mit dem dritten Satzball war dann aber der erste Durchgang gewonnen.

Nun kam endlich das Angriffsspiel in Schwung, zudem leisteten sich die DVV-Schützlinge nur noch wenige leichte Fehler. Rasch lagen sie im zweiten Satz mit vier Punkten in Front und bauten den Vorsprung weiter aus. Gleich mit dem ersten Satzball war schließlich auch der zweite Durchgang unter Dach und Fach. Der dritte Satz war dann nur noch Formsache.

Weitere Gegner der deutschen Männer beim ersten Vorrunden-Wochenende sind am Samstag der bereits für Olympia qualifizierte Weltranglisten-Achte Argentinien und am Sonntag Bulgarien. Die lukrative Endrunde steigt Anfang Juli in Sofia. Die deutschen Männer waren bislang stets in der Vorrunde gescheitert.